Une deuxième vague…de remises de bourses!

12Il y a des vagues que l’on n’aime pas du tout, comme la troisième vague de la pandémie, mais il y en a d’autres que l’on adore, comme la deuxième vague de remises de bourses de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ) qui a procédé récemment à une seconde remise de bourses au montant total de 110 000 $ à 34 athlètes-étudiants, dont le talentueux Tristan Jussaume.

Le cycliste de 20 ans a pour sa part reçu une bourse Soutien à la réussite académique et sportive de 4 000 $. Rappelons que le résident de Contrecœur s’est illustré en remportant la médaille de bronze à la poursuite individuelle aux Championnats du monde juniors de cyclisme sur piste en août 2019 et il a décroché la médaille d’argent au contre-la-montre dans la catégorie junior aux Championnats canadiens de cyclisme sur route en juin 2019.

L’athlète étudie présentement en sciences humaines, profil administration, au Cégep Édouard-Montpetit et il prévoit poursuivre ses études avec l’objectif de travailler dans les domaines soit de la finance, de l’administration ou pour la Gendarmerie royale du Canada.

Lors de la remise, la Fondation de l’athlète d’excellence a également annoncé l’ouverture des inscriptions de la 5e édition du Défi 808 Bonneville, un événement cycliste au profit de la FAEQ qui est prévu pour le vendredi 17 et le samedi 18 septembre prochain, toujours dans la région de Mont-Tremblant et en accord avec les autorités sanitaires.

On a fait savoir que trois nouveaux défis ont été créés pour les adeptes de vélo sur gravelle, soit le 125 km, le 202 km et le 404 km en continu. Deux nouvelles distances ont également été ajoutées pour les cyclistes récréatifs sur vélo de route, c’est-à-dire le 70 km et le 80 km qui forment le nouveau combo de 150 km sur deux jours. De plus, un nouveau duo, gravelle et route, est aussi offert avec le 125 km sur gravelle, le vendredi, et le 115 km sur route, le samedi.

« La pandémie a eu de nombreuses conséquences négatives, mais elle en a aussi eu quelques-unes positives, dont la découverte ou la redécouverte par plusieurs des sports en plein air, notamment le vélo », a déclaré le président-fondateur du Défi 808 Bonneville et ultracycliste, Dany Bonneville.

« L’édition 2020 du Défi 808 Bonneville en a été un témoin privilégié, alors qu’un nombre étonnant de passionnés de vélo de tous les niveaux ont roulé afin d’amasser des fonds pour la FAEQ malgré les restrictions sanitaires strictes qui devaient être suivies. Nous remercions d’ailleurs tous les participants et partenaires de cet autre succès retentissant. Nous sommes vraiment confiants de pouvoir encore leur offrir le même plaisir et le goût du dépassement en septembre prochain! »