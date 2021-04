Participation de deux enseignants de l’école L’Arpège au congrès de l’AQUOPS

Étant donné que l’école L’Arpège à Sainte-Julie est un leader au niveau de l’utilisation de la technologie au sein du CSSP, deux de ses enseignants ont décidé de partager leurs connaissances avec d’autres membres de la communauté enseignante du Québec.



C’est pour cette raison que Caroline Daunais-D’Amours et François Lake-Héon ont assisté au congrès de l’Association Québécoise des Utilisateurs d’Outils technologiques à des fins Pédagogiques et Sociales (AQUOPS). Afin de faire la promotion de tout ce qui se fait de bien à l’école L’Arpège au niveau de la programmation et de la robotique, ils ont accompagné divers intervenants du milieu scolaire et ont partagé les connaissances acquises au fil des ans. Ils ont aussi animé deux conférences qui ont rejoint au-delà de 100 acteurs d’influence du réseau scolaire.



Madame Daunais-d’Amour et monsieur Lake-Héon ont également profité de cette semaine de formation pour parfaire leurs propres connaissances en assistant à divers ateliers en lien avec la technologie. Les nouvelles connaissances seront repartagées avec le reste de l’équipe-école afin de toujours continuer à aller de l’avant, pour le bien-être des élèves.