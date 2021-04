L’étonnante destinée de Pierre Boucher: Une Bouchervilloise publie un roman sur la vie du fondateur de Boucherville

Peut-on imaginer la vie amoureuse du fondateur de Boucherville, Pierre-Boucher? L’autrice Nicole Lavigne, oui. Elle vient tout juste de publier un roman historique où l’on découvre les grands pans de sa vie, mais aussi ses aventures dans lesquelles elle imagine sa quête amoureuse pour trouver une épouse dans un pays qui comptait à l’époque six hommes pour une femme, avant l’arrivée des premières Filles du Roi.

L’autrice est résidente de Boucherville. Elle a habité durant dix ans rue Pierre-Boucher. C’est alors que piquée de curiosité, elle commence à s’intéresser au personnage historique. L’intérêt pour cet homme se développe davantage lors des fêtes du 350e anniversaire de fondation de Boucherville. « Je me suis plongée dans sa vie et, lorsque j’ai découvert tout ce qu’il avait réalisé, je me suis dit qu’il y avait là le terreau fertile pour faire un bon roman. »

La romancière est emportée par tous les faits historiques et planche durant cinq ans sur la rédaction de son roman historique dans lequel elle se permet de faire de cet homme très catholique et vertueux un personnage romanesque. Elle écrit trois versions avant d’en arriver à la finale de L’étonnante destinée de Pierre Boucher. « Les premières versions étaient écrites au “il”, puis j’ai modifié pour le “je”, et tout a changé. Je pouvais lui accoler des réflexions sur l’époque et certains faits », précise la romancière.

Les amateurs de romans historiques seront ravis. Ils découvriront avant tout un personnage historique qui a sauvé la Nouvelle-France. Pierre Boucher a défendu en 1653 le Fort de Trois-Rivières avec 46 hommes seulement contre 600 Iroquois. Il a négocié la paix avec eux et a été envoyé comme ambassadeur auprès de Louis XIV pour plaider la cause de la colonie laissée à l’abandon par la France.

Il découvre la Cour du roi, sa vie mondaine et frivole, une vie d’apparat à mille lieues de celle qu’il connaît en Amérique. Parallèlement à ses aventures, nous sommes témoins de ses difficultés à trouver une femme à marier. Une quête ardue qui ne lui laissera pas de répit et l’amènera à se marier deux fois.

L’étonnante destinée de Pierre-Boucher est le sixième roman de Nicole Lavigne. Maintenant disponible aux Éditions Québec Amérique.