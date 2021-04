« Cultures à partager » de Boucherville : redonner un livre au suivant

On se demande souvent quoi faire avec nos vieux livres. Vente-débarras, don à des organismes, dépôt aux comptoirs familiaux ou petite annonce sur les réseaux sociaux. Les gens de Boucherville et de la Rive-Sud ont cependant une autre option.

Située dans le parc industriel de Boucherville, la Fondation internationale des cultures à partager secteur Montérégie est un centre de collecte et de tri et de distribution de volumes remis par des individus et des institutions, à l’intention d’une clientèle francophone au Québec et à l’étranger.

L’organisme expédie des centaines de milliers de livres, entre autres en Afrique. La fondation concentre également ses activités sur le traitement et le recyclage des livres permettant ainsi de réduire l’abattage des arbres. Elle participe de surcroît à la vie communautaire de la région en offrant des livres aux organismes sociaux, aux centres de la petite enfance, aux coopératives d’habitation, aux résidences pour aînés, etc.

Elle concourt à la réinsertion de travailleurs provenant de programmes d’intégration en emplois des personnes handicapées, de programmes d’aide et d’accompagnement social des centres locaux d’emploi, de programmes de bénévolat pour la jeunesse et de justice alternative. À cela s’ajoutent les décrocheurs scolaires et les personnes issues de programmes de travaux compensatoires et communautaires, qui, à l’instar des bénévoles, collaborent aux activités de leur fondation et contribuent à l’atteinte de ses objectifs.

La FICAP-Montérégie, en partenariat avec la Fondation des parlementaires québécois, est responsable de mettre en place des points de chute les régions administratives qu’elle dessert, en Montérégie, mais un peu partout aussi au Québec.

Elle assure la cueillette des livres qui y sont généreusement déposés par la population québécoise.

Le siège social régional de l’organisme est situé à Boucherville au 1390, rue Newton, local E

On peut joindre l’équipe au 450 641-2228 ou se rendre sur le site Internet culturesapartagerm@bellnet.ca.

On peut aussi déposer les livres qui auront une seconde vie dans la boîte bleue qui a été installée tout juste à l’extérieur, à la bibliothèque de Boucherville et ainsi redonner, pour partager la culture.