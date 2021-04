Citoyens recherchés pour siéger bénévolement au sein de différents comités de la Ville de Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie est à la recherche de citoyens désirant siéger bénévolement au sein de différents comités municipaux. Ces groupes de travail formés d’élus, de citoyens, de fonctionnaires et de représentants d’organismes du milieu approfondissent certains dossiers et formulent des recommandations au conseil municipal.



« Le conseil municipal encourage la participation citoyenne. Il s’agit d’une belle occasion pour les citoyens de s’impliquer dans la communauté et de faire entendre leur voix », indique la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.



Plusieurs postes sont à combler dans chacun de ces comités :



Comité de suivi de la politique culturelle

Comité horticole

Comité ville intelligente

Comité consultatif d’urbanisme.

L’ensemble des postes offerts, les critères de sélection et la marche à suivre pour poser sa candidature sont disponibles sur le site Web de la Ville dans la section comités et commissions. Les citoyens ont jusqu’au 6 avril pour envoyer leur candidature pour le Comité consultatif d’urbanisme et jusqu’au 12 avril pour les autres comités.