Une infirmière à temps plein maintenant en poste au cégep Édouard-Montpetit

Le cégep Édouard-Montpetit et le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est ont conclu une entente de collaboration sans précédent qui permettra au Cégep d’accueillir à temps plein une infirmière praticienne spécialisée en première ligne (IPSPL); une première au Québec. Sa présence dans les locaux de la clinique santé du Cégep lui permettra de soutenir les activités pédagogiques du programme de Soins infirmiers, tout en développant une offre de services pour la communauté du Cégep et la population de Longueuil en étroite collaboration avec le CISSS.

En tant qu’infirmière praticienne spécialisée de première ligne sous la vigie de la direction des soins infirmiers du CISSS de la Montérégie-Est, l’IPSPL peut effectuer différentes activités médicales habituellement réservées au médecin; des fonctions élargies qui permettront au Cégep de développer, dans ses murs, de nouvelles activités qui répondront aux besoins du programme de Soins infirmiers. En augmentant ainsi la pratique des étudiants de Soins infirmiers, le Cégep devient un milieu d’apprentissage encore plus adapté, qui favorisera davantage leur réussite et leur persévérance et répondra aux besoins du secteur.

La nouvelle infirmière, en poste depuis la mi-mars, permettra aussi d’accroître les services et d’améliorer l’accessibilité aux professionnels de santé pour la communauté du Cégep et de Longueuil. Par le biais de ce projet, l’ISPL développera de multiples stratégies de promotion de la santé et de prévention de la maladie auprès des groupes ciblés. Disponible auprès des étudiants et de la communauté pour les consultations sur rendez-vous seulement, sa présence permettra aussi la mise sur pied d’une Clinique jeunesse destinée aux 12-24 ans, un créneau de la population très présent parmi les étudiants et ceux des écoles secondaires environnantes.