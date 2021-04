Taxe sur l’essence : une bonification saluée par l’UMQ

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) accueille positivement l’augmentation à 2,2 milliards $, pour la prochaine année, du transfert aux municipalités du Fonds de la taxe sur l’essence, annoncé par la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, et la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna. « Cette bonification arrive à point nommé, dans un contexte où la sortie de crise est à nos portes. Elle permettra d’accélérer la mise en chantier de nos projets municipaux et de créer des emplois dans nos régions. Le message envoyé par le gouvernement du Canada est clair, on veut une relance rapide partout au Québec. Je remercie les ministres Freeland et McKenna pour leur précieuse collaboration et leur sensibilité aux besoins des municipalités », a déclaré la présidente de l’UMQ et mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy. « Les municipalités sont responsables de 60 % des infrastructures publiques au Québec. Les besoins sont croissants d’année en année. L’augmentation du transfert permettra de mettre à niveau et d’entretenir nos équipements. C’est une excellente nouvelle! Mes collègues de la Fédération canadienne des municipalités et moi poursuivrons nos représentations auprès du gouvernement fédéral afin que les montants soient acheminés rapidement aux municipalités », a ajouté le représentant de l’UMQ au conseil d’administration de la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et maire de Candiac, Normand Dyotte.