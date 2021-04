Le tout premier Marché des sucres de Sainte-Julie remporte un vif succès

Le 27 mars dernier, près de 2 000 personnes ont participé dans le respect le plus strict des normes sanitaires à la première édition du Marché des sucres, qui se déroulait dans le Vieux-Village dans le stationnement du 550, boulevard Saint-Joseph, où se trouve également le marché estival.



Plus d’une quinzaine de producteurs agroalimentaires locaux et régionaux étaient présents pour vendre leurs produits qui se sont écoulés rapidement. Trois paniers-cadeaux qui contenaient des produits du marché d’une valeur de 75 $ chacun ont été tirés au sort et remis à trois citoyens qui ont participé à la journée : Michel Tremblay, Sylvie Harvey et Roxanne E. Guilbert.



La Ville souhaite aussi souligner le travail des employés municipaux, qui ont réussi à organiser cette édition spéciale du marché malgré les règles sanitaires très strictes en vigueur. L’activité semble d’ailleurs avoir été grandement appréciée par les citoyens qui ont manifesté en grand nombre leur appréciation sur les médias sociaux.



Pour visionner quelques photos de l’événement et en savoir plus sur l’édition estivale du marché public, les citoyens sont invités à consulter la page Facebook du marché public de Sainte-Julie.