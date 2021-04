La vaccination dans les pharmacies en Montérégie est retardée

Alors que la vaccination dans les pharmacies communautaires se poursuit à Montréal, il était prévu que les établissements de la Montérégie, de Lanaudière, de Laval et des Laurentides soient les prochains à pouvoir vacciner les gens, mais les retards dans la livraison des doses qui devaient arriver au pays ont forcé le report de l’opération.

L’Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) se dit désolé de ce retard qui ne lui laisse pas le choix, alors que les risques d’une 3e vague de contamination marquée par la propagation des variants sont réels.

L’AQPP est actuellement en discussion avec les instances gouvernementales et les différents acteurs impliqués dans la distribution des vaccins afin de pouvoir confirmer les nouvelles dates auxquelles la population pourra prendre rendez-vous dans une des pharmacies communautaires de ces régions.

« Comme pharmacien, notre priorité est de tout mettre en œuvre pour faire en sorte que la population soit immunisée le plus rapidement possible, particulièrement les personnes les plus vulnérables. Le transport et la distribution des vaccins étant hors de notre contrôle, nous nous ajusterons au nouvel échéancier qui sera établi », a expliqué le président, Benoit Morin.

Rappelons à ce sujet que plusieurs sites de vaccination sont en disponibles dans la région, notamment à Boucherville, Brossard, Candiac, Longueuil, Mont-Saint-Hilaire, Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hyacinthe et Sorel-Tracy. En date du 1er avril, pas moins de 189 034 personnes ont été vaccinés en Montérégie.

Il est important de noter que la prise de rendez-vous est obligatoire et que la séquence de vaccination prévue doit être respectée. Présentement, la vaccination est réservée uniquement aux personnes de 65 ans et plus, c’est-à-dire qui sont nées en 1956. Pour prendre rendez-vous, veuillez consulter le site www.quebec.ca/vaccinCOVID. Si vous êtes dans l’impossibilité de le faire en ligne ou si vous éprouvez des difficultés, veuillez demander à un proche ou appeler au 450 644-4545 ou au 1 877-644-4545.