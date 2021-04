Ski de fond : Une bourse remise au Bouchervillois Émile Legault

Émile Legault, étudiant en troisième secondaire à l’école Les Trois Saisons, à Boucherville, est récipiendaire d’une bourse de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ).

L’étudiant âgé de 15 ans s’est particulièrement démarqué en ski de fond en 2020. Lors de deux circuits de courses de la Coupe Québec tenus au mont Orford ainsi qu’au mont Sainte-Anne, il a remporté une médaille d’argent et une de bronze aux épreuves de départ individuel.

Émile assimile et maîtrise très rapidement les nouvelles techniques en plus de posséder une bonne intelligence kinesthésique. Il perfectionne sa technique en style libre, son endurance et ses descentes. Il désire participer aux Jeux olympiques de la jeunesse et à des Coupes du monde juniors.

Le fondeur entend étudier en gestion des affaires à l’université, lui qui est déjà entrepreneur avec sa compagnie d’entretien paysager. Également ceinture noire en taekwondo, il est ébéniste à ses heures et fabrique des ustensiles en bois avec son frère et son grand-père, dont les profits servent à son financement.

Treize jeunes étudiants-athlètes du Programme de bourses de la Fondation Laurent Duvernay-Tardif (FLDT) se sont partagé 19 500 $ en bourses individuelles de 1500 $ chacune. Âgés de 12 à 15 ans, ils ont été retenus grâce à leurs accomplissements sur les plans sportif, scolaire et artistique.