Les chevreuils du parc Michel-Chartrand gambadent toujours, Longueuil crée une table de concertation!

Face aux nombreuses problématiques de gestion, que ce soit de la faune ou de la flore, une table de concertation sera mise en place au parc Michel-Chartrand de Longueuil et elle aura comme mandat de proposer des solutions pour le maintien de l’équilibre écologique et la préservation du parc-nature Michel-Chartrand.

Entre autres, le fameux et épineux dossier de la surpopulation des chevreuils sera au menu à cette « table des cerfs », puisque rien n’est encore réglé. L’organisme chargé de déplacer une quinzaine de cerfs, « Sauvetage animal Rescue », n’ayant toujours pas obtenu le permis nécessaire à la capture et au déplacement des cerfs, il est maintenant plus que possible qu’ils passent aussi l’été au parc, car les femelles enceintes devraient avoir leurs petits en mai prochain.

Outre la surpopulation de cerfs, le parc est également aux prises avec les effets néfastes de l’agrile du frêne et aux pressions liées à une fréquentation accrue de ses milieux naturels.

La création de la table de concertation permettra à des intervenants et à des experts de différents domaines, de même que des représentants de la communauté de recommander à la Ville des mesures durables pour la protection des milieux écologiques du parc, incluant la gestion de la faune et la régénération de la végétation.

Les recommandations qui le requièrent seront soumises aux autorités compétentes, incluant le Comité d’éthique de l’utilisation des animaux de l’Université de Montréal et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour ce qui est de la gestion de la population des cerfs de Virginie. Les problématiques de gestion de la faune n’étant pas de compétence municipale et affectant de nombreuses villes du Grand Montréal, la Ville de Longueuil compte sur l’expertise de ces instances pour s’assurer que les approches à privilégier s’appuient sur des principes éthiques et scientifiques reconnus.



La Table de concertation sera mise en place en mai prochain ayant comme objectif d’émettre des recommandations avant la fin de l’automne 2021.