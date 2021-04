Discussion virtuelle sur la biodiversité et les impacts du projet de l’APM à Contrecœur

Ce soir à 19h, le groupe La Vigie Citoyenne Port de Contrecœur vous convie à une assemblée citoyenne virtuelle présentée via la plateforme de communication Zoom.

Au programme, une discussion portant sur l’importance de la biodiversité ainsi que sur les impacts environnementaux du projet d’agrandissement du terminal à conteneurs de l’Administration Portuaire de Montréal à Contrecœur.

Parmi les panélistes invités, Pierre-Henry Fontaine, spécialiste des mammifères marins, conférencier et consultant dans plusieurs musées nord-américains et européens, propriétaire du Musée du squelette de l’Île-Verte et ancien professeur de biologie.

À ses côtés, la députée de Québec Solidaire Ruba Ghazal ainsi que la biologiste contrecœuroise Laurie-Anne Dansereau.

Au terme de la rencontre virtuelle, les participantes et participants auront la possibilité d’échanger avec les panélistes et de leur adresser leurs questions.

Afin de participer à la discussion, vous devez d’abord vous inscrire en suivant ce lien Zoom.