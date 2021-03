Une vente d’arbres à prix réduit le 12 avril pour les citoyens julievillois

La Ville de Sainte-Julie tiendra une vente d’arbres à prix réduit le 12 avril à compter de 18 h. Les citoyens pourront alors se procurer l’un des 320 arbres offerts à un coût variant entre 50 $ et 70 $. La vente, une initiative du Comité horticole, se déroulera exclusivement en ligne sur le site Internet de la Ville selon la formule « premier arrivé, premier servi », et ce, jusqu’à épuisement des stocks. La quantité est limitée à un arbre par propriété. La vente est réservée aux citoyens de Sainte-Julie et l’acheteur devra posséder une carte loisirs valide pour conclure la transaction. Comme les quantités sont limitées, il est suggéré aux citoyens de créer à l’avance leur profil dans le site Sport-Plus avant d’acheter un arbre.

Arbres proposés

Les acheteurs pourront choisir l’une des sept essences suivantes : • Érable rouge Acer rubrum « Red Rocket » • Marronnier à fleurs rouges Aesculus carnea « Fort McNair » • Févier d’Amérique sans épine Gleditsia triacanthos inermis « Street keeper » • Poirier décoratif Pyrus calleryana « Chanticleer » • Chêne pédonculé Quercus (robur X bicolore) « Regal Prince » • Épinette du Colorado Picea pungens « Baby Blue Eyes » Les jeunes arbres prêts à planter seront livrés en pot directement à la résidence de l’acheteur à la mi-mai. Ils ne comportent aucune garantie. Pour en savoir plus sur les essences offertes et les modalités de la vente, il suffit de consulter ce lien : https://www.ville.sainte-julie.qc.ca/environnement/vente-d-arbres-a-prix-reduit.

(Source : Ville de Saine-Julie)