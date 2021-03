La Ville de Sainte-Julie annonce les travaux majeurs à venir

Dès la fin du mois de mars, la Ville de Sainte-Julie amorcera une série de travaux d’infrastructures souterraines, de réfection de rues et d’amélioration des parcs. Les chantiers seront étalés sur plusieurs semaines afin de maintenir une circulation fluide dans la ville.



« Tous les projets qui seront réalisés visent à améliorer nos infrastructures et la qualité de vie de nos citoyens. Grâce à la recherche de subventions, nous pouvons rentabiliser chaque dollar investi », indique la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.

Infrastructures souterraines



Du côté des travaux liés aux infrastructures des réseaux d’égout et d’aqueduc, plusieurs projets sont prévus. Parmi ceux-ci, il y aura l’ajout d’une conduite d’égout sanitaire afin de connecter les résidences au réseau d’égout municipal sur la montée des Quarante-Deux. Les travaux se dérouleront sur une distance d’environ 125 mètres et commenceront à la fin du mois de mars dans la cour arrière des résidences.



Dès le début du mois d’avril, des travaux d’enfouissement des fils d’utilités publiques et la réfection de la piste cyclable débuteront sur le chemin du Fer-à-Cheval et sur la rue de Murano, entre le boulevard Armand-Frappier et le carrefour giratoire. Le long de la montée Sainte-Julie, des travaux de gainage et la mise en place d’une chambre vanne de réduction de pression sur le réseau d’aqueduc principal se dérouleront dans l’accotement entre le chemin de la Belle-Rivière et la rue Calixa-Lavallée. Les travaux commenceront au début du mois d’avril.



Sur la rue D’Auteuil, des travaux de gainage et le remplacement de la conduite d’aqueduc débuteront dès le début du mois d’avril entre l’avenue du Lac et l’avenue du Mont-Saint-Bruno. De plus, la configuration de la rue sera modifiée afin de réduire la vitesse de circulation. La conduite d’aqueduc sera également remplacée sur la rue Charles-De Longueuil, entre la rue D’Auteuil et la rue Prévert, en plus des bordures, des fondations et de la chaussée.



Finalement, un chantier majeur se déroulera prochainement sur la rue Charlebois. Les travaux se dérouleront sur une distance de 1,5 km et viseront notamment à remplacer la structure, les ponceaux et refaire l’asphaltage.

Planage et asphaltage de rues diverses



Pour ce qui est des projets liés à la réfection des pavages, trottoirs et bordures, une quinzaine de projets sont prévus sur diverses rues et pistes cyclables. Les rues sont toutes identifiées sur la carte interactive du site Web de la Ville.



Améliorations de parcs



Plusieurs travaux auront lieu dans les parcs afin d’améliorer les installations en place et en construire de nouvelles. Lorsque la température sera suffisamment clémente, une couche d’acrylique et des travaux de finition seront faits sur les terrains de tennis du parc Jules-Choquet. De plus, au début du mois d’août, une nouvelle patinoire en béton sera construite dans ce parc. La patinoire en asphalte du parc Edmour-J.-Harvey sera entièrement reconstruite. À la fin de la saison estivale, l’éclairage et le terrain de baseball du parc Desrochers seront refaits et son orientation sera revue.

Communications aux citoyens



Afin d’être informés des travaux sur le territoire, plusieurs outils de communication sont disponibles pour les citoyens. Pour les travaux ayant un impact important sur la circulation routière, les avis de travaux seront publiés sur la page Facebook de la Ville. L’échéancier des travaux ainsi qu’une carte permettant de situer ceux-ci sont disponibles sur le site Web de la Ville dans la section Travaux routiers. Finalement, les citoyens et les commerçants touchés directement par certains travaux majeurs seront contactés ou rencontrés.