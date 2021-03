Jour de la Terre : distribution gratuite de 200 arbres à Contrecœur

COMMUNIQUÉ – Dans le cadre du Jour de la Terre qui aura lieu le 22 avril prochain, la Ville de Contrecœur reconduit pour une troisième fois son Programme de don d’arbres.

Cette année, 200 arbres seront offerts gratuitement aux citoyens dans le but d’améliorer encore plus la qualité de vie de la population et de soutenir la biodiversité sur son territoire.

La période d’inscription de cette 3e édition se déroulera en ligne du 1er au 30 avril au www.ville.contrecoeur.qc.ca. Les citoyens intéressés devront télécharger le formulaire de participation et sélectionner un arbre parmi les six essences offertes cette année.

Les personnes inscrites au programme de la Ville de Contrecœur recevront leurs arbres à partir du 8 juin. Ils seront directement livrés à leurs résidences puisque la distribution sera effectuée par l’équipe du Service des travaux publics afin de respecter les mesures sanitaires du gouvernement du Québec. La distribution se déroulera sur plusieurs jours.

Les quantités seront limitées pour chacune des essences. Les gens pourront toutefois sélectionner un deuxième choix dans le formulaire. La Ville se réserve le droit d’offrir aux citoyens des essences différentes en fonction de l’écoulement des quantités disponibles (premiers arrivés, premiers servis).

La Ville de Contrecœur a mis en place plusieurs actions environnementales dans les dernières années. La reconduction de ce programme poursuit les objectifs de son premier Plan d’action en développement durable et souligne la tenue du Jour de la terre. Le don d’arbres a pour but de bonifier le couvert forestier en milieu urbain sur son territoire.

D’autres actions de la Ville seront annoncées au cours des prochaines semaines afin de souligner le Jour de la terre. Pour de plus amples informations sur ce programme ou le Plan d’action en développement durable, rendez-vous au www.ville.contrecoeur.qc.ca dans la section Services aux citoyens/Environnement.

Source: Ville de Contrecoeur