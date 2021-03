Fermeture de la route 132/A-20 durant la fin de semaine de Pâques

COMMUNIQUÉ — Des travaux réalisés en collaboration avec le ministère des Transports du Québec entraîneront la fermeture de la route 132/A-20 sur une distance de 6 km, entre le boulevard Taschereau à Longueuil et l’autoroute 20, au cours de la fin de semaine de Pâques.

• La R-132/A-20 direction ouest sera fermée du jeudi 1er avril 22 h au lundi 5 avril 2 h

• La R-132/A-20 direction est sera fermée du jeudi 1er avril 23 h 59 au mardi 6 avril 2 h

La Ville de Longueuil invite donc les usagers de la route à planifier leurs déplacements durant cette fin de semaine alors qu’un important détour d’une trentaine de kilomètres est à prévoir, selon la provenance et la destination des automobilistes. Le contournement se fera par les autoroutes 20 et 30 ainsi que par la route 116. Les véhicules en provenance du boulevard Roland-Therrien seront en mesure de contourner la zone de travaux et pourront rejoindre la route 132 dans les deux directions.

Ces travaux sont effectués afin de mettre en place un important émissaire pluvial d’une largeur de 3 m, sur une distance de 55 m, visant à desservir le secteur du boulevard Roland-Therrien.

Source: Ville de Longueuil