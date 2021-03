Défi OSEntreprendre: la MRC honore huit entreprises de son territoire!

La remise des prix de l’échelon local du Défi OSEntreprendre a eu lieu en présence des entreprises en nomination ainsi que des partenaires et élu(e)s des paliers fédéral, provincial et municipal. L’événement présenté entièrement en ligne a permis d’honorer le travail et l’audace de huit entreprises de la région qui se sont lancées en affaires au cours de la dernière année, malgré un contexte plus difficile.



Madame Suzanne Roy, préfet de la MRC de Marguerite-D’Youville et mairesse de Sainte-Julie, a profité de l’occasion pour souligner l’apport exceptionnel des entreprises locales dans la vitalité économique florissante du territoire et elle a insisté sur l’importance de continuer à soutenir les entrepreneurs d’ici : « Ensemble, poursuivons sur cette lancée qui pavera la voie du succès entrepreneuriale et qui favorisera un développement économique régional en pleine expansion. »



L’événement était commandité par la Caisse Desjardins des Patriotes qui a contribué au succès de cette 23e édition du Défi OSEntreprendre dans la MRC.



Dans les catégories officielles du concours, les prix ont été remis aux entreprises suivantes :



• Catégorie Bioalimentaire : Tout en pot (Sainte-Julie)

Tout en Pot vend des plats succulents, prêts à cuisiner, faits d’ingrédients déshydratés de qualité. L’entreprise répond aux besoins des familles qui désirent une solution simple, santé et zéro déchet, en plus d’acheter tous ses produits localement.



• Catégorie Exploitation, transformation, production : Noblia (Sainte-Julie)

Noblia vend des coffrets commémoratifs et des urnes personnalisées, contemporaines et chaleureuses, haut de gamme, aux allures d’œuvres d’art expressives.



• Catégorie Services aux individus : La prof buissonnière, aide scolarisation (Saint-Amable)

Marie-Ève Lacoste offre une approche humaine, empathique, axée sur le respect des besoins de ses élèves, puis une approche pédagogique adaptative, misant sur la socialisation, les projets multidisciplinaires et la technologie.



• Catégorie Innovations technologique et technique : Scikoop (Sainte-Julie)

Scikoop connecte le monde de la science à la société grâce au numérique. Scikoop permet la coopérations entre scientifiques, entreprises et communautés au travers d’une plateforme de science ouverte.



• Catégorie Commerce : Pivot – Épicerie responsable (Varennes)

Petite épicerie locale qui offre une expérience de magasinage simple et conviviale, avec des produits locaux, santé et écoresponsables. Pivot ouvrira ses portes en mai et offrira un mode de vie plus vert, et ainsi plus respectueux de l’environnement, avec des produits achetés localement et vendus en vrac.



• Catégorie Services aux entreprises : Infini inc. (Varennes)

Infini est une ébénisterie qui offre des travaux complexes à réaliser, tant résidentiels, commerciales ou institutionnels. L’entreprise se distingue par l’originalité de sa conception technique et par la qualité exceptionnelle de ses produits.



• Catégorie Économie sociale : Entre l’assiette et nous (Contrecœur)

Entreprise d’économie sociale dirigée par trois associés dont la mission est d’offrir des outils et pistes de réflexion en matière agroalimentaire. Toutes les activités reposent sur cinq piliers : compétences culinaires, nutrition, environnement, développement durable et éducation citoyenne.



Les entreprises lauréates dans les catégories officielles sont automatiquement inscrites à la finale régionale qui aura lieu le jeudi 22 avril prochain. L’édition nationale aura lieu le mardi 9 juin et sera animée par Anaïs Favron.



Le Service de développement économique (SDE) de la MRC a également accordé un prix Coup de cœur :



Coup de cœur : Phare culturel de Verchères

Organisme composé de six citoyens déterminés, passionnés de culture et débordants d’idées qui rendent hommage aux gens de Verchères et de leur MRC à l’aide d’expositions, de spectacles, de salons et d’événements culturels divers. Phare culturel de Verchères offre une programmation culturelle variée, novatrice, et diversifiée.