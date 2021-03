« Boucherville… un brin de nostalgie » : un prix Coup de chapeau pour Christian Guilbault

Lors de la séance publique du lundi 22 mars dernier, le conseil municipal a profité de l’occasion pour remettre un prix Coup de chapeau à un Bouchervillois qui a fait sa marque dans la communauté, Christian Guilbault, pour l’engouement créé autour de son projet « Boucherville… un brin de nostalgie ».

« Boucherville… un brin de nostalgie »

Le conseil a tenu à reconnaître publiquement le franc succès de l’initiative de M. Guilbault, soit la création de son groupe Facebook, « Boucherville… un brin de nostalgie ». M. Guilbault, grand collectionneur d’objets reliés à l’histoire de Boucherville, désirait agrandir sa collection et partager ses trouvailles auprès des autres Bouchervillois. C’est donc le 18 février 2019 que le groupe a vu le jour. La réponse fut au-delà de ses espérances. La communauté, qui compte maintenant 5 000 membres, est vivement impliquée et intéressée par toutes les publications de ce grand collectionneur qui portent sur l’histoire de la ville.

« M. Guilbault a su faire rayonner l’histoire de notre belle municipalité auprès d’une communauté qui ne cesse de grandir. Nous sommes fiers de constater que les Bouchervillois ont à cœur leur ville et que ce groupe est devenu un lieu de partage et de retrouvailles pour nos citoyens », a mentionné Jacqueline Boubane, conseillère municipale et porte-parole de l’Ordre du mérite de la Ville de Boucherville.

Résidant de Boucherville depuis plus de 55 ans, M. Guilbault s’implique grandement auprès de sa communauté de diverses façons. Notamment, il a fait partie du :

– Bureau de direction de Hockey Boucherville pendant 15 ans;

– Club Optimiste de Boucherville pendant 20 ans;

– Conseil d’administration de l’AGAB pendant 2 ans;

– Conseil d’administration du Club de golf Boucherville pendant 9 ans;

– Commission des jumelages pendant 2 ans;

– Conseil d’administration du Club de curling de Boucherville pendant 5 ans.