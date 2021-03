Plus importants pollueurs du Québec: 5 entreprises de la région dans le top 100, mais leurs émissions diminuent

Le Journal de Montréal a dévoilé dans son édition du 20 mars dernier les 100 plus importants pollueurs du Québec en 2019 et cinq entreprises sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville figurent dans ce classement, alors que l’on en dénombre trois à Varennes et deux à Contrecœur. Fait à noter par contre, les cinq entreprises du territoire ont diminué leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport au bilan établi l’année précédente, soit 2018.

Dans le top 10, on remarque en 7e position la multinationale ArcelorMittal produits longs Canada, situé dans le secteur est de Contrecœur (production de fil machine), de laquelle émane 901938 tonnes de CO2, soit l’équivalent de la consommation de 273 315 automobiles par année. Il faut toutefois préciser que cette production de polluants est en baisse de 12,66 % par rapport au bilan de 2018.

ArcelorMittal figure une deuxième fois dans la compilation, soit le complexe situé dans l’ouest de Contrecœur, qui assure pour sa part la production de produits en barres de métal. La multinationale émet à cet endroit 90 551 tonnes de GES, soit l’équivalent de la consommation de 27 440 automobiles par année, ce qui lui vaut le 42e rang du classement. Là aussi, il faut noter que les émissions sont en baisse de 19,14 % par rapport à l’analyse de 2018.

Plan pour une économie verte

À Varennes, on retrouve deux usines dans le top 30 de ce classement, soit Dupont (Dow Chemical Canada ULC) en 19e position, dont la fabrication de panneaux isolants en styromousse produit 297 959 tonnes de CO2, ce qui est comparable aux émissions de 90 291 automobiles annuellement. Néanmoins, depuis 2018, l’entreprise a pu faire baisser ses émanations de 10,37 % en un an. Tout près de là, on retrouve l’usine de Kronos Canada (pigments de titane) en 26e position avec 177 009 tonnes de dioxyde de carbone, ce qui équivaut aux rejets de gaz carbonique de 53 639 automobiles annuellement. L’entreprise a pu elle aussi faire diminuer sa production de GES de 1,56 % par rapport à l’année précédente.

Finalement, en 58e place se trouve l’usine d’Éthanol Greenfield à Varennes qui émet 59 017 tonnes dioxyde de carbone, soit ce que produisent dans l’air 17 884 automobiles par année. L’usine a elle aussi réduit ses émissions de 5,58 % par rapport au dernier classement en 2018.

Les analystes du classement du Journal de Montréal constatent que les grands pollueurs de la province ne se sont pas améliorés en 2019, contrairement aux cinq entreprises de la région. Pour sa part, le ministère de l’Environnement ne s’attend pas à une diminution notable de leurs rejets avant 2024.

Dans son Plan pour une économie verte présenté en novembre dernier par le ministre de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit Charrette, Québec demande au secteur industriel de réduire de près de 5 mégatonnes ses rejets de gaz à effet de serre d’ici 2030, soit le quart des émissions actuelles, c’est-à-dire environ 20 mégatonnes, un projet pour le moins ambitieux, voire irréaliste selon certains groupes environnementaux.