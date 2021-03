Des consultations pour assurer la persévérance et la réussite des élèves

Afin d’assurer la persévérance scolaire et favoriser la réussite éducative des élèves du Québec pendant et après la pandémie, le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a amorcé une période de consultation auprès de différents acteurs du réseau scolaire. C’est ainsi que Les Rendez-vous pour la réussite éducative : l’éducation au-delà de la pandémie se tiendront de façon virtuelle et permettront notamment d’identifier des solutions concrètes et les différents moyens de les mettre en œuvre dès l’été 2021 et pour l’année scolaire 2021-2022. Cette période de consultation, qui se tiendra le 31 mars et le 1er avril prochain, permettra d’échanger avec les différents acteurs de l’éducation ainsi qu’avec des parlementaires de toutes les formations politiques représentées à l’Assemblée nationale sur les effets pédagogiques et psychosociaux engendrés par la pandémie et sur les façons de les contrer. Le grand public pourra également participer à ces consultations, qui aborderont trois grands thèmes, soit : la réussite éducative et le rattrapage; l’évaluation et les encadrements pédagogiques; la santé mentale et le bien-être à l’école. Ces échanges mèneront à l’annonce de mesures concrètes dès ce printemps, dans le but de permettre au réseau scolaire de se préparer rapidement pour répondre aux défis à relever dès l’été 2021 ainsi qu’au cours de l’année scolaire 2021-2022. Le cahier de consultation est disponible dès maintenant sur la page Web des Rendez-vous pour la réussite.