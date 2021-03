Un sentier pédestre au parc du Boisé-du-Pays-Brûlé

La Ville souhaite aménager un sentier pour la randonnée pédestre au parc du Boisé-du-Pays-Brûlé situé au centre-est de Boucherville. Pour ce faire, elle doit d’abord obtenir le feu vert du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), car une partie des travaux seront réalisés en milieux humides.

Le Service de l’environnement a planché sur un concept d’aménagement d’un sentier qui relierait les rues Arthur-Dumouchel et Paul-Doyon. Il s’étirera sur environ 860 mètres, et tout comme pour le parc de la Futaie, sa conception sera adaptée aux conditions du milieu traversé, qu’il soit terrestre ou humide.

Dans la portion terrestre, environ 800 mètres du sentier seront constitués de poussière de pierre. En ce qui concerne la section qui traverse un milieu humide, soit environ 60 mètres, une passerelle en bois supportée par des pieux sera construite.

Quelques frênes et arbres dangereux situés en bordure du sentier devront être abattus, mais ils seront remplacés par d’autres arbres. Les travaux devraient être réalisés à la fin de la période de restriction pour la rainette faux-grillon et de la période de nidification pour les oiseaux migrateurs, c’est-à-dire à l’automne.

Le projet est évalué à quelque 425 000 $.