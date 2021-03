Le vaccin d’AstraZeneca toujours considéré comme efficace et sécuritaire

Les premières informations disponibles suggèrent qu’il n’y aurait pas de lien de causalité direct entre l’administration du vaccin et certains problèmes de coagulation répertoriés. Pour l’instant, rien n’indique que ces troubles, qui ne figurent pas sur la liste d’effets secondaires du vaccin, sont attribuables à ce dernier. Le nombre de manifestations thromboemboliques signalé en Europe n’est d’ailleurs pas supérieur à celui observé dans la population générale. Les pays européens ayant suspendu l’administration du vaccin d’AstraZeneca l’ont fait par mesure de précaution. Il est important de souligner que le lot faisant l’objet de l’enquête européenne en cours n’a pas été expédié au Canada. Si jamais des informations confirmées permettent de croire que le vaccin d’AstraZeneca présente plus de risques qu’un autre, des mesures appropriées seront prises rapidement par la Santé publique. Tous les vaccins contre la COVID-19, même s’ils ont été développés et homologués en mode accéléré, ont été soumis aux mêmes normes de qualité et de sécurité que tout autre vaccin utilisé au Canada. Toutes les étapes requises par Santé Canada pour l’homologation des vaccins ont été respectées et chaque signalement d’effet indésirable inhabituel est examiné par des experts afin d’identifier rapidement tout problème de sécurité. Soulignons que, jusqu’à maintenant, aucun incident lié au vaccin d’AstraZeneca n’a été déclaré au Canada.