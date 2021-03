Une Longueuilloise parmi les entrepreneures qui changent le monde

La fondatrice et présidente de l’entreprise de bio cosmétique Mariposa, la Longueuilloise Nathalie Morin fait partie des 100 entrepreneures mises en lumière dans le cadre d’une édition spéciale du magazine Coup de Pouce : Découvrez 100 entrepreneures d’ici qui changent le monde.

Cette parution constitue le point culminant de la vaste campagne de communication lancée par Femmessor ayant pour thème « La force de l’impact » présentée par RBC. Cette campagne panquébécoise qui vise à faire rayonner 100 femmes entrepreneures ayant une influence positive sur notre société, et dont l’entreprise répond à au moins un des dix-sept objectifs de développement durable fixés par l’ONU pour créer un monde meilleur, avait aussi pour ambition de créer un vaste mouvement afin d’inspirer d’autres entrepreneures à passer à l’action.

« J’ai fondé Mariposa Biocosmétiques en 2019 avec le premier désinfectant à mains 2 en 1 composé d’une crème hydratante biologique. Chez Mariposa, notre mission est simple : créer des produits corporels biologiques de qualité, conçus et emballés pour faciliter un mode de vie durable. Par cet engagement, notre but est de contribuer activement à la santé de tous et de notre planète. Nos produits peuvent avoir un impact bénéfique sur la société et contribuer à un changement de culture en favorisant une économie centrée sur l’intérêt collectif et le long terme ».

Mariposa Biocosmétiques dont le centre administratif est aussi situé à Longueuil offre des produits corporels naturels fabriqués en laboratoires afin de proposer aux familles un choix sain et efficace.