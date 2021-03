Travaux d’alésage sur plusieurs rue à Contrecoeur dès le 22 mars

La Ville de Contrecœur informe les citoyens des rues Aubry, Gauthier, Tremblay, Bourgeois et Gervais que des travaux d’alésage, c’est-à-dire de nettoyage des conduites pluviales ayant de l’accumulation de calcaire, auront lieu le lundi 22 mars, dès 8 h. Ces travaux s’échelonneront sur plusieurs jours. La circulation sera possible dans le secteur pendant les travaux.



Nous vous informerons de l’évolution des travaux sur notre page Facebook et dans la section Info-travaux.