Marie Hélène Pierre expose à la Galerie Jean-Letarte

La Ville de Boucherville est heureuse d’annoncer que l’exposition #Instagood – vitrine sur notre humanité de l’artiste bouchervilloise Marie Hélène Pierre sera présentée en salle, à la Galerie Jean-Letarte, du 25 mars au 9 mai 2021. Les citoyens auront aussi accès à une exposition virtuelle à 360 degrés.



L’exposition



L’exposition présente une série de tableaux qui explorent les effets positifs des réseaux sociaux. L’artiste voit en ces tribunes des possibilités infinies de se faire entendre et d’inciter les gens à agir ensemble pour le bien commun. Par la représentation de personnages hybrides au sein de ses œuvres, elle témoigne des enjeux sociaux pour la défense des animaux et de l’environnement.



En plus de l’exposition en salle, les citoyens auront également accès, dès le 25 mars, à une exposition virtuelle à 360 degrés disponible au boucherville.ca/expositions.



L’artiste



Marie Hélène Pierre se sert de son art comme véhicule d’expression. Elle est particulièrement touchée par les animaux en péril et les enjeux écologiques. Son inspiration lui vient de la culture populaire ainsi que de la relation trouble entre le règne animal et l’humain.



L’artiste peint sur panneau de bois en utilisant une technique semblable à l’aquarelle. Elle utilise l’acrylique détendu avec de l’eau et sur une détrempe très légère, travaille directement sur le bois afin de conserver toute sa texture. Comme artiste, elle aime jouer avec les matières et les textures ; elle utilise le collage de papiers comme élément extérieur qui entre en relation avec le sujet principal. Le sujet principal, quant à lui, se retrouve au premier plan et l’espace pictural est débarrassé de tout contexte d’environnement. Cela permet de centrer l’intérêt sur le propos.



Le 20 mars 2018, Marie Hélène Pierre a été récipiendaire d’une bourse prix de la relève par la Ville de Boucherville.



#Instagood – vitrine sur notre humanité est la 9e exposition de l’artiste.





À propos de la Galerie Jean-Letarte



Située au cœur du Café centre d’art, établissement où l’art est à l’honneur, la Galerie Jean-Letarte présente différentes pratiques artistiques qui posent une réflexion nouvelle sur l’art.



Sa mission est de diffuser le travail des artistes en faisant rayonner l’éventail des dernières tendances telles que l’art évolutif, conceptuel et médiatique, l’installation et la performance. La Galerie vise également à démocratiser l’art par la médiation culturelle et à stimuler la curiosité de ses visiteurs.



Horaire de la Galerie Jean-Letarte



Lundi au dimanche : 10 h à 17 h

Jours fériés : Fermés



Café centre d’art : 536, boulevard Marie-Victorin, J4B 1W9



Renseignements

Service des arts et de la culture

450 449-8300, poste 8651

culture-patrimoine@boucherville.ca

facebook.com/bouchervillevieculturelle