Couvre-feu : 479 contraventions dans l’agglomération de Longueuil

Les policiers ont remis 479 constats d’infraction pour non-respect du couvre-feu dans les cinq villes de l’agglomération de Longueuil, entre le 9 janvier et le 14 mars.

Les personnes qui ont reçu des contraventions se retrouvaient dans l’espace public, entre 20h et 5h, sans raison valable. Les contrevenants d’âge adulte ont écopé d’une amende de 1000 $ (plus 550 $ de frais), et les mineurs de 500 $ (plus des frais de 61 $).

Le couvre-feu est repoussé à 21h30 depuis le 17 mars.