Proanima lance un nouveau service de consultations privées en comportement canin

Pour entre autres prévenir les abandons



Votre chien a de mauvaises manières, il a un comportement inapproprié, et vous ne savez trop comment intervenir pour régler ces problèmes qui possiblement se situent à l’un des bouts de la laisse. Un peu d’éducation maître-chien s’impose peut-être.

Proanima, les services animaliers qui desservent la région, offre maintenant un service de consultations privées en comportement canin, à domicile ou au refuge.

Ces consultations proposées par les spécialistes en comportement animal de l’organisme ont pour objectif de permettre aux propriétaires d’améliorer leur relation avec leur chien et de mieux comprendre ses réactions face à certains stimuli. Elles devraient les aider à résoudre les mauvaises habitudes et les écarts de conduite de leur compagnon, tels que la réactivité face à d’autres chiens, les mauvaises manières, les phobies, ou bien simplement à optimiser la socialisation de leur chiot.

Les spécialistes en comportement utilisent une approche éthique et des méthodes d’entrainement prouvées par la science, soit le renforcement positif et la motivation de l’animal. Ces méthodes n’utilisent ni intimidation ni violence et permettent d’établir des liens de confiance.

Ce nouveau programme s’inscrit dans la volonté de Proanima de sensibiliser la population sur le bien-être animal et sur la prévention de morsure. L’organisme espère ainsi prévenir les abandons dus aux problèmes de comportement. L’argent des consultations servira notamment à financer le programme de prévention et de conseils mis en place par l’équipe.

Le service de consultation privée est uniquement accessible via le formulaire d’inscription disponible sur le site Web : proanima.com (menu Nos services).