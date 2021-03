Près de 60 % des fraudes s’effectuent en ligne

Avec la pandémie, les gens ont pris encore plus l’habitude d’utiliser les services en ligne, qui sont particulièrement utile, mais ceux-ci comportent leur part de risques puisqu’environ 60 % des fraudes à travers le pays sont effectuées en ligne.

Les statistiques récentes du Centre antifraude du Canada (CAFC) indiquent que les Canadiens ont perdu plus de 106,4 millions de dollars à cause de la fraude en 2020 et, de ce montant, 62,6 millions de dollars provenaient de la fraude en ligne. Selon ses dirigeants, l’impact réel de la fraude est vraisemblablement bien plus grand, car le CAFC estime que seulement 5 % des fraudes sont signalées par les Canadiens, soit 1 sur 20.

« Depuis le début de la pandémie, il y a eu une augmentation notable des signalements d’escroqueries et de fraudes », a rappelé à ce sujet Michel Arcand, Commissaire adjoint à la Gendarmerie royale du Canada. « Nombre d’entre nous se fient plus que jamais aux services et aux moyens de communication en ligne, et les fraudeurs en profitent. »

Voici à ce sujet une liste des signaux d’alarme qui devraient vous mettre la puce (électronique!) à l’oreille.







Signaux d’alarme : les choses à surveiller



Apprenez à reconnaître les signes indiquant qu’il y a anguille sous roche.

• Virement électronique : de nombreuses fraudes utilisent une demande de virement électronique au moyen d’un service de transfert d’argent (MoneyGram ou Western Union) ou de cryptomonnaie (Bitcoins). N’oubliez pas que ce genre de transfert équivaut à un envoi d’argent comptant. Une fois que le montant a été retiré, il est presque impossible de revoir son argent.

• Trop payé : lorsque vous vendez quelque chose, surtout en ligne, faites attention à la façon dont vous êtes payé. Un fraudeur peut vous envoyer un chèque de caisse, personnel ou d’affaires contrefait, indiquant un montant supérieur à ce qu’il vous doit. Il vous demande de déposer le chèque et de transférer l’argent en trop immédiatement. Lorsque votre banque réalise que le chèque est faux, votre argent a déjà été retiré.

• Erreurs d’orthographe : méfiez-vous des courriels, messages ou sites Web qui contiennent des mots courants mal orthographiés, des erreurs de grammaire qui rendent la lecture difficile, ou des expressions mal utilisées. Les courriels et les adresses Web devraient aussi être lus attentivement pour repérer des erreurs ou des différences subtiles.

• Demande de renseignements personnels : les fraudeurs peuvent demander aux victimes éventuelles de fournir davantage de renseignements personnels ou financiers pour finaliser la transaction ou pour discuter. Méfiez-vous si une personne vous demande des copies de votre passeport, permis de conduire et numéro d’assurance sociale, ou votre date de naissance.

• Appels non sollicités : vous pourriez recevoir un appel d’une personne prétendant qu’il y a un virus dans votre ordinateur, que vous devez des impôts, ou que des activités frauduleuses se produisent dans votre compte de banque. Sachez qu’un organisme légitime ne vous appellera pas directement. Raccrochez et appelez vous-même l’organisme.

• Demandes d’amitié non sollicitées sur les médias sociaux : avant d’accepter les demandes d’amitié d’une personne que vous ne connaissez pas, examinez son profil ou demandez à vos amis s’ils la connaissent. Son profil est-il plutôt vide ou montre-t-il des publications génériques? A-t-elle l’air de proposer d’être plus qu’une amitié? Ce sont des signaux d’alarme d’une fraude. Supprimez la demande et empêchez la personne de vous en envoyer d’autres.

• Offres extraordinaires par courrier : vous recevez une carte de jeu par courrier qui garantit que vous avez déjà remporté ou remporterez un prix. Ce prix peut aller d’une voiture à un voyage. Si vous n’avez pas participé à un concours, jetez la carte. C’est fort probablement une fraude!

• C’est trop beau pour être vrai : tout le monde aime les bonnes affaires. Toutefois, les offres renversantes, les rabais faramineux et les taux inimaginables indiquent tous que les offres ne sont pas ce qu’elles semblent. Des prix incroyablement bas sont souvent synonymes de produits de mauvaise qualité ou contrefaits. Des offres gratuites demandent souvent que vous fournissiez vos renseignements de carte de crédit pour la livraison. (Source : BCC)