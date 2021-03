Les personnes de 65 ans et plus invitées à se faire vacciner

La campagne de vaccination contre la COVID s’accélère en Montérégie. C’est maintenant au tour des personnes nées en 1956 ou avant d’être invitées à prendre rendez-vous dès aujourd’hui pour se faire vacciner contre la COVID.

La façon la plus simple de prendre rendez-vous est de s’inscrire en ligne en consultant la page Québec.ca/vaccinCOVID. Pour ceux et celles qui n’ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l’utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien.

En Montérégie, la campagne de vaccination se déroulera dans la quinzaine de sites de vaccination qui ont été ouverts un peu partout sur le territoire. On trouve la liste des municipalités qui accueillent un site en consultant ce lien : https://santemonteregie.qc.ca/vaccination-contre-la-covid-19-en-monteregie



« Depuis le début de la campagne, plus de 112 562 Montérégiens ont été vaccinés. Nous sommes très satisfaits de voir que les gens répondent massivement à l’invitation. En nous protégeant contre le virus, les vaccins nous donnent espoir de retrouver une vie normale lorsque ce sera possible. Malgré les assouplissements qui ont été apportés récemment aux consignes en zone rouge, il faut quand même faire preuve de prudence et suivre les consignes de la santé publique compte tenu de la présence des variants sur le territoire, particulièrement dans la région de Montréal », rappelle Dre Julie Loslier, directrice de santé publique de la Montérégie.



Pour plus d’information sur la COVID en Montérégie, nous vous invitons à consulter le portail https://www.santemonteregie.qc.ca/conseils-sante/coronavirus-covid-19. La page Facebook de la Direction de santé publique vous permet de suivre l’évolution de la pandémie en Montérégie. Nous vous invitons à la consulter à cette adresse : https://www.facebook.com/DSPMonteregie/