La ministre Charest annonce le retour du sport organisé le 26 mars

23Le gouvernement du Québec a confirmé le 12 mars dernier une reprise progressive des activités de loisir et de sport pour toutes les régions du Québec à compter du 26 mars. L’ensemble de la population pourra désormais participer à des activités organisées en respectant les directives de la Direction générale de la santé publique propres au palier d’alerte de sa région. « Ce qui me réjouit dans l’annonce d’aujourd’hui, c’est de pouvoir annoncer aux enfants et à nos jeunes qu’ils vont pouvoir retrouver leurs coéquipiers à partir du 26 mars », a déclaré la ministre déléguée Isabelle Charest. En zone rouge, l’ensemble des installations intérieures seront ouvertes, dont les centres de conditionnement physique. Les entraînements pratiqués seul, en dyade ou entre occupants d’une même résidence privée seront permis à compter du 26 mars. Les personnes résidant en zone rouge pourront également poursuivre la pratique d’une activité sportive ou de loisir extérieure avec un groupe d’un maximum de huit personnes ou entre occupants d’une même résidence privée, comme actuellement. Dans les centres d’entraînement, la tenue d’un registre d’entraînement sera obligatoire.