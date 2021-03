La mairesse Maud Allaire s’implique auprès des femmes de son territoire touchées par la pandémie

La mairesse de Contrecœur, Maud Allaire, a accepté d’être la marraine du projet « Écoutons les femmes » du Centre de femmes Entre Ailes. Ce projet consiste à recueillir des témoignages de femmes habitant sur le territoire de la MRC de Marguerite-D’Youville et de la Ville de Boucherville afin de partager à travers un balado leur réalité dans cette situation précaire occasionnée par le contexte pandémique. « Cette initiative est un moyen de sensibiliser la population quant aux enjeux vécus au quotidien par les femmes de tous les âges, de toutes les professions, à la retraite ou à la maison auprès de leurs enfants au cours des derniers mois. Nous vous invitons, mesdames, à nous partager vos défis et vos expériences. Nous pensons que votre réalité vaut la peine d’être entendue. Nous nous devons d’être solidaires aux femmes touchées par cette pandémie en connaissant leurs différentes réalités, ainsi nous serons en mesure de proposer des actions concrètes pour améliorer les conditions de vie et répondre aux besoins des femmes », mentionne la mairesse de Contrecœur, Maud Allaire.

Pour plus de détails sur ce projet, consultez la page Facebook du Centre de femmes Entre Ailes ou communiquez avec l’organisme par courriel au communications@entreailes.org ou par téléphone au 450 649-0658. Vous avez jusqu’au 9 avril prochain pour envoyer votre témoignage. Par la suite, dans la semaine du 26 avril 2021, les profils des trois femmes qui seront invitées à participer à une séance photo professionnelle et à l’enregistrement d’un balado seront dévoilés.

(Source : Centre de femmes Entre Ailes)