La collecte des matières organiques commencera le 19 avril à Boucherville!

En réponse au succès du projet pilote mis en place à l’automne 2019 auprès de quelque 1 800 résidants, la Ville de Boucherville annonce le déploiement de la collecte des matières organiques sur son territoire, dès le 19 avril prochain. Cette première phase d’implantation concerne les résidants vivant dans une maison unifamiliale ou encore dans une habitation à logements multiples de deux à huit logements.

« Chaque année, les résidants de Boucherville envoient plus de 11 000 tonnes de déchets à l’enfouissement. Le conseil municipal est donc très heureux de rendre disponible à presque toute la population du territoire cet important service de collecte qui nous permettra de détourner une grande quantité de matières de l’enfouissement et de les transformer en produits utiles. La participation de chaque citoyen compte, qu’il produise beaucoup ou peu de résidus », indique la conseillère municipale, Anne Barabé.

Au cours du projet pilote, la Ville a évalué les avantages et les inconvénients de deux formats de bacs et c’est le bac de grosseur moyenne, soit celui de 120 L, qui a été retenu.

Les citoyens recevront les bacs bruns entre le 8 mars et le 9 avril prochain. À l’intérieur, ils y trouveront une trousse de démarrage comprenant un bac de cuisine, cinq sacs de papier et un guide pratique sur la collecte. Les résidants qui étaient visés par le projet pilote recevront prochainement un envoi postal pour les informer des changements les concernant.

Séances d’information

La Ville tiendra quatre séances d’information, en mode virtuel, pour accompagner les résidants dans l’adoption de cette nouvelle habitude, les 3 avril à 19 h, 14 avril à 13 h, 17 avril à 19 h, et le 22 avril à 19 h. Inscription en ligne à boucherville.ca/billetterie.

Les résidants sont également invités à consulter le boucherville.ca/matieresorganiques pour y découvrir des trucs et astuces afin d’adopter pleinement cette nouveauté

Matières acceptées et autres collectes

Seuls les résidus alimentaires ainsi que les papiers et cartons souillés de matières organiques sont acceptés dans le bac brun.

Pourquoi valoriser ses matières organiques ?

L’enfouissement des matières organiques cause des émissions de gaz à effet de serre (GES) et plusieurs autres problèmes environnementaux. Grâce à la nouvelle collecte, ces matières seront plutôt acheminées vers un centre de traitement par biométhanisation situé à Varennes. Ce centre transforme les matières en digestat, une substance semblable à du compost « immature » servant d’amendement de sol pour des terres agricoles de la région; et en biogaz, riche en méthane qui permet de remplacer le gaz naturel.

Le gouvernement du Québec veut que la gestion des matières organiques soit instaurée sur 100 % du territoire municipal et dans 100 % des industries, commerces et institutions d’ici 2025, et que 70 % de ces matières soient valorisées en 2030. L’élargissement de la collecte de matières organiques à Boucherville s’inscrit dans l’atteinte de ces objectifs.