Acte de bravoure souligné par les élus et le Service de sécurité incendie de Varennes

Au nom du conseil municipal Varennes, le maire Martin Damphousse et le directeur du Service de sécurité incendie, Serge Beauregard, ont remercié l’équipe de la firme Yves Racicot et associés pour leur vigilance et leur intervention lors d’un sinistre survenu le 8 février dernier dans un immeuble situé au 2069, route Marie-Victorin, face à leur bureau.



En remettant à l’équipe une plaque hommage, le maire de Martin Damphousse a déclaré : « Nous offrons notre reconnaissance à Yves Racicot, Vincent Racicot, Valérie Beaurivage Vincent, Alexandre Lauzon et Martin Allard pour avoir contribué à l’évacuation rapide des personnes qui se trouvaient dans ce bâtiment qui, rappelons-le, abrite une garderie ».



« Les pompiers de Varennes sont fiers de vous et, en leurs noms, il me fait honneur de vous dire merci pour votre civisme exemplaire » a mentionné Serge Beauregard, directeur du Service de sécurité incendie.



Rappelons que l’incendie, dont la cause est électrique et accidentelle a pris naissance dans l’entretoit de l’édifice. Une équipe d’une trentaine de pompiers était sur les lieux, dont ceux de Saint-Amable et Sainte-Julie, afin de prêter main-forte à leurs collègues varennois. Personne n’a été blessé ou incommodé et les dégâts ont surtout été causés par l’eau lors de l’opération.