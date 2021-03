Une solution durable au déficit : taxer les produits nuisibles à la santé

Au moment où le ministre des Finances du Québec, Éric Girard, annonce que le dépôt du prochain budget aura lieu le 25 mars, plusieurs organismes de santé réitèrent l’importance de mettre en place des mesures fiscales ambitieuses pour réduire la consommation de produits nuisible à la santé et coûteuse au trésor public. Selon eux, la solution de taxer ces produits a mainte fois démontré son efficacité tant par les études scientifiques que par son application dans plusieurs juridictions. Ces mesures fiscales permettent à la fois de protéger la santé de la population, de diminuer la pression sur le système de soins, de réduire les pertes associées à la consommation de ces produits en termes de productivité, d’absentéisme et même de réduire les coûts en matière de traitements et de médicaments, tout en contribuant à la santé des finances publiques du Québec.