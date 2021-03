Indice de vitalité économique: La MRC de Marguerite-D’Youville se démarque

COMMUNIQUÉ– L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) a récemment fait connaître son indice de vitalité économique des différents territoires par l’entremise de la plus récente parution de son bulletin d’analyse qui présente les données de 2018-2021. Cet indice composite est produit et mis à jour tous les deux ans par l’ISQ pour le compte du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Cet indice est composé de trois données primaires, soit le nombre de travailleurs de 25 à 64 ans, les revenus médians des personnes âgées de 18 ans et plus et le taux moyen de croissance de la population sur une période de cinq ans.

À la lumière des résultats du classement des localités, la MRC de Marguerite-D’Youville fait très bonne figure. Pour madame Suzanne Roy, préfet de la MRC et mairesse de Sainte-Julie, il s’agit d’une excellente nouvelle et les résultats reflètent bien ce qui est observé sur le terrain : « L’ensemble de nos municipalités fait partie du premier quintile, ce qui confirme en quelque sorte la prospérité et la vitalité économique de notre territoire. Nous sommes d’ailleurs la seule MRC de la Montérégie entièrement constituée de municipalités classées dans le premier quintile. Il s’agit d’une grande source de fierté pour nous!»

Le bulletin d’analyse de l’ISQ démontre que les municipalités ayant l’indice le plus élevé sont celles ayant connu la plus forte croissante démographique au cours des dernières années. À cet effet, dans la MRC de Marguerite-D’Youville, les villes de Contrecoeur et Saint-Amable ont vu leur population bondir considérablement dernièrement, ce qui laisse entrevoir de belles opportunités pour le futur.Le grand projet du nouveau terminal de conteneurs à Contrecoeur, pour lequel les travaux débuteront bientôt, et le développement de l’industrie de la logistique du transport des marchandises qui y sera rattaché, permettront à coup sûr à la région de se démarquer au cours des années à venir!

Source : MRC de Marguerite-D’Youville