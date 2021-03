Appel au civisme des propriétaires de chien (Lettre ouverte)

Mon épouse et moi sommes propriétaires d’un chien. Nous allons souvent marcher en empruntant la piste cyclable de notre quartier qui longe le fleuve vers Boucherville. Nous avons remarqué une nette détérioration de la propreté et devons ramasser des cadeaux laissés par les chiens des autres. Nous avons aussi remarqué que certains propriétaires laissent leur chien uriner sur le terrain des autres, ce qui est très néfaste pour les arbustres et autres plantes. Avec la multiplication des nouveaux propriétaires directement associée au COVID, on peut penser qu’ils ne sont tout simplement pas au courant de la réglementation et de leurs obligations. Nos observations nous portent à croire qu’il existe d’autres raisons: j’ai oublié mes sacs, ça me gêne que les gens me voit ramasser les cadeaux de mon chien, je préfère que mon toutou fasse ses besoins ailleurs que sur mon terrain, ou plus probablement, simplement un manque de civisme (je vais aller promener le toutou de bonne heure pour éviter les regards). Peu importe votre raison, voici les conséquences probables ou certaines de vos comportements délinquants:

Montée des mauvaises perceptions face aux chiens et propritéaires de chien au sein de la communauté.

Resserrement de la réglementation municipale et amendes plus salées.

Pire encore, et pas nécessairement improbable, poussées par un plus grand ressentiment, certains extrémistes pourraient poser des actions pour empoisonner nos chiens.

Nous encourageons fortement toute personne témoin d’un comportement délinquant à interpeller directement le ou les individus en leur rappelant leur devoir comme propriétaire de chien. Un délinquant interpellé est un délinquant conscientisé de plus. S’il y a récidive, une plainte à la municipalité peut faire la job, tout comme ramasser le cadeau et aller le porter sur le terrain du propriétaire délinquant!



Paule et Gilles Morin

Varennes