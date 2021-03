La Bouchervilloise Anouk Mahiout remporte un Prix des libraires du Québec

L’autrice bouchervilloise Anouk Mahiout et l’illustratrice Marjolaine Perreten sont lauréates d’un Prix jeunesse de l’Association des libraires du Québec (ALQ) dans la catégorie Bande dessinée.

La BD Pauline, une petite place pour moi a obtenu le plus de votes de libraires. Elle est publiée par la maison d’édition Comme des géants, qui se consacre à l’édition de livres pour la jeunesse au Québec située à Varennes.

Créé en 2011, le Prix | Jeunesse souligne la qualité et l’originalité de la littérature pour les enfants et les adolescents et met de l’avant des titres à lire et à faire lire, à découvrir et à faire découvrir. (D. L.)