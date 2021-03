Barsalou applaudit la motion pour augmenter la pension de la sécurité de vieillesse

Le député Xavier Barsalou-Duval a salué l’adoption par la Chambre des communes le 8 mars dernier, de la motion du Bloc québécois visant à augmenter la pension de la Sécurité de vieillesse de 110 $ par mois pour les personnes de 65 ans et plus.

« Cette motion adoptée par la majorité des députés prend toute son importance en ce contexte pandémique qui a particulièrement affecté les aînés », constate le député.

Malgré l’adoption de la motion, le député se dit néanmoins déçu du vote des libéraux qui ont voté contre. Il espère toutefois que le gouvernement de Justin Trudeau respectera le vote du parlement.

« Il y a urgence d’améliorer le traitement accordé aux aînés. Ils sont parmi ceux qui souffrent le plus de la pandémie, en plus d’avoir vu leur pouvoir d’achat diminué. Il est impossible de ne pas souligner que près de 95 % des personnes qui nous ont été arrachées étaient des aînés. Ils sont les plus touchés par la pandémie, par l’isolement et par le décès d’un conjoint, d’une conjointe ou d’amis », a déclaré le M. Barsalou-Duval.

La pension fédérale de la Sécurité de vieillesse est présentement fixée à 615,37 $ par mois. Le Bloc québécois souhaite y ajouter 110 $ mensuellement lors du prochain budget libéral.

« En appuyant aujourd’hui cette motion du Bloc québécois, la Chambre envoie un signal clair : une augmentation de la pension de la sécurité vieillesse doit figurer au prochain budget fédéral », proclame le député bloquiste.

Monsieur Barsalou-Duval, qui a toujours eu à cœur la question des aînés, souhaite que cette partie de la population grandement touchée par la pandémie obtienne une pension équitable à l’inflation et à l’augmentation des coûts de la vie.