Finie la collecte des « sacs de vidanges » à Longueuil!

Des modifications seront apportées aux services des collectes de déchets sur tout le territoire de la ville de Longueuil dès le 1er avril prochain relativement aux ordures, aux matières recyclables, aux matières organiques, aux résidus verts ainsi qu’aux encombrants.

Entre autres, les sacs d’ordures ne seront plus ramassés et la collecte se fera dorénavant toutes les deux semaines.

Ces modifications visent à améliorer et à rentabiliser les services offerts, en plus de contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux quant à la gestion des matières résiduelles et à l’élimination de l’enfouissement des matières organiques. Cette optimisation permettra aussi d’ajouter la collecte des matières organiques, tout en contrôlant les coûts qui y sont associés.

Les changements suivants entreront en vigueur dès le 1er avril :



. Nouvelles journées de collectes et nouveaux secteurs;

. Fréquence de la collecte des ordures dorénavant toutes les deux semaines;

. Mécanisation de la collecte des ordures (les sacs ne seront plus ramassés);

. Ajout d’une collecte spécifique pour les encombrants.



Dans un souci d’accompagner les Longueuilloises et les Longueuillois lors de cette transition, une campagne de communication et de promotion a été récemment lancée. Un outil interactif a notamment été développé par la Ville pour les aider à repérer plus facilement les dates de leurs prochaines collectes. Cet outil est disponible à collectes.longueuil.quebec.

En inscrivant son adresse, chaque citoyen pourra ainsi récupérer le calendrier de son secteur, à la fois téléchargeable et imprimable. Un document d’accompagnement sera également distribué de porte à porte au cours des prochains jours et résumera toute l’information utile.

Matières organiques

Rappelons que depuis 2017, la Ville de Longueuil déploie la collecte des matières organiques par phase sur son territoire. En ce début mars, trois secteurs sont encore à desservir, ce qui terminera la sixième phase d’implantation.

Du 26 avril au 24 mai 2021, ce sont plus de 28 000 portes qui recevront leur bac brun.

La collecte des matières organiques sera donc complétée sur tout le territoire de Longueuil à la fin du mois de mai.