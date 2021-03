Des travaux de près de 3 000 000 $ pour reconstruire la rue Charlebois à Sainte-Julie

La Ville de Sainte-Julie et le ministère des Transports du Québec sont fiers d’annoncer que la rue Charlebois sera entièrement reconstruite au courant de l’été 2021. Des investissements de près de 3 000 000 $ seront nécessaires pour réaliser ces travaux. Le ministère des Transports a accordé une aide financière maximale de 2 211 776 $ dans le cadre du volet Redressement du Programme d’aide à la voirie locale et la Ville de Sainte-Julie assumera le reste de la facture.



« Par cet investissement, le Ministère poursuit sa volonté de veiller de près à l’amélioration des infrastructures routières locales pour offrir à la population un réseau routier efficace et sécuritaire. Cet appui démontre aussi notre intention de demeurer à l’écoute des besoins des municipalités en matière de voirie locale. Je salue le travail que la Ville de Sainte-Julie a effectué en amont pour permettre cette réalisation profitable à toutes et à tous. Le fait d’améliorer l’accès au parc des Étangs-Antoine-Charlebois aura un effet positif sur la fréquentation de ce lieu », a affirmé François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie.



« Ces travaux amélioreront grandement la qualité de vie des citoyens de la rue Charlebois et l’accès au parc des Étangs-Antoine-Charlebois, un site d’interprétation qui possède un grand potentiel écologique. Chaque année, nous travaillons à bonifier nos infrastructures et l’aide obtenue par le gouvernement du Québec nous permettra de poursuivre notre travail », a souligné Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie.



Les travaux, qui concernent l’ensemble de la rue de 1,5 km, s’étaleront sur 12 semaines et devraient commencer en juin prochain. Ils consisteront essentiellement à remplacer la structure, les ponceaux et refaire l’asphaltage. Des accotements asphaltés seront aussi ajoutés et le drainage de la chaussée sera amélioré. Depuis plusieurs années, on observait à cet endroit une dégradation importante de la structure et de l’état de la chaussée.