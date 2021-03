Rider de l’année en BMX décédé à l’âge de 27 ans : Un livre et une grande murale au TAZ en souvenir du Bouchervillois Pascal Lafontaine

Quelques jours avant son décès, Pascal Lafontaine travaillait à la rédaction de son livre, déterminé à le terminer, avec l’aide de sa mère.

Pascal est décédé d’un cancer rare en juillet 2020, du type de celui qu’a combattu Terry Fox. Le BMX était sa passion et la raison de se lever chaque matin.

Fraichement sorti de l’imprimerie, le livre The Extra Mile – Une histoire de passion et de résilience, a été produit avec la collaboration de son ami photographe Pierre Gauthier. On y retrouve à travers ses 120 pages, une sélection de photos des moments les plus marquants des trois dernières années alors que le Bouchervillois s’adonnait à sa passion, malgré son amputation et son combat contre la maladie. Il tournait alors sa dernière vidéo qui lui a d’ailleurs valu de remporter le titre de Rider de l’année 2019 par le réputé magazine britannique DIG BMX.

Une murale en héritage

Touchée par son histoire et sa grande détermination, la communauté de BMX lui a récemment rendu hommage avec la réalisation d’une murale commémorative représentant Pascal. Peinte par deux artistes montréalais HEST1 et STARE, l’immense œuvre qui inspirera plusieurs générations est installée au Taz skatepark, à Montréal.

Une fondation pour la recherche sur les sarcomes

Rappelons que les parents de Pascal, Pierrette Tétreault et Robert Lafontaine, avec l’aide de l’Université de Montréal, ont mis sur pied le Fonds Pascal T. Lafontaine pour aider à la recherche d’une cure pour le cancer du sarcome.

Le public peut se procurer le livre de Pascal sur le site embassymtl.com, sous la rubrique boutique ou via le site Web : https://www.fondspascaltlafontaineforsarcoma.ca et faire un don.