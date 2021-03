Journée de commémoration des victimes de la COVID-19: « Hommage à nos disparus! »

Dans le cadre de la Journée de commémoration des victimes de la COVID-19, ayant eu lieu un an, jour pour jour, après que l’Organisation mondiale de la santé eut déclaré l’état de pandémie planétaire, le 11 mars 2020, le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, a tenu à exprimer publiquement sa profonde solidarité à toutes les personnes ayant perdu une personne proche durant cette terrible crise sanitaire. Il en a profité pour réitérer ses remerciements les plus sincères à celles et ceux qui sont en première ligne, depuis le début, pour combattre cette effroyable maladie et ses conséquences.



La pandémie de la COVID‐19 demeurera à tout jamais une page sombre dans l’histoire du Québec et aura changé durablement la société québécoise telle que nous la connaissions jusqu’alors. «Aujourd’hui, nous rendons hommage à ces innocentes victimes, qui n’étaient pas que des statistiques, mais des personnes aimées, ayant apporté une contribution inestimable dans nos communautés. Ce faisant, nous entretenons leur mémoire, afin de ne pas oublier les circonstances tragiques de leur départ et de mesurer l’ampleur de la perte que celui-ci représente pour notre nation. Peu importe la façon dont on aura souligné l’événement, l’important est d’avoir une pensée pour ces personnes que nous avons perdues et sans lesquelles nous devrons poursuivre notre route dans ce Québec qu’elles ont grandement contribué à bâtir…», a déclaré le député de Montarville.



«Je tiens également à profiter de l’occasion pour souligner le travail indispensable, voire tout simplement surhumain, qu’accomplissent quotidiennement nos dévoués travailleuses et travailleurs essentiels, particulièrement dans le secteur de la santé et des services sociaux. Ces héroïnes et héros auront fait en sorte que cette situation catastrophique ne le devienne pas encore davantage…», a continué M. Bergeron.



«Bien sûr, il reste encore beaucoup à faire avant de retrouver un semblant de normalité, mais l’approbation, l’arrivée et, à compter de ces jours-ci, l’administration massive des différents vaccins, sinon même de médications efficaces contre la maladie, nous permettent d’entrevoir enfin une lueur au bout de ce long tunnel sombre que nous avons traversé ensemble. Je dirais qu’au-delà des malencontreux cas atypiques dont les médias ont fait grand étalage, le peuple québécois a collectivement fait preuve, durant cette crise, d’un grand courage, d’une résilience forçant l’admiration et d’une solidarité à toute épreuve qui me remplissent de fierté. Il ne faut pas lâcher si près du but. Il faut continuer à respecter scrupuleusement les directives de la santé publique et, surtout, se faire vacciner dès que cela sera possible. C’est ainsi que, finalement, nous pourrons terrasser ensemble cette terrible maladie», de conclure Stéphane Bergeron.



Signalons que, dans le cadre de la Journée de commémoration des victimes de la COVID-19, le fleurdelisé flottant au bureau de circonscription de Montarville a été mis en berne en hommage aux victimes de la COVID-19.