Un souper-bénéfice pour soutenir la mission de la Fondation Les Amis de La Casa

Le président de la Fondation Les Amis de La Casa, Ronald Tremblay, annonce le lancement de la campagne de financement 2021. La principale activité de collecte de dons consiste en un souper-bénéfice le 5 mai prochain.



Cette 23e édition aura lieu exceptionnellement de façon virtuelle avec pour objectif d’amasser le plus de dons possibles afin d’aider Hébergement la Casa Bernard-Hubert à réaliser sa principale mission, soit la réinsertion sociale des plus démunis.



L’animation sera assurée par le fidèle collaborateur, Paul Larocque, animateur à LCN-TVA. Il y aura une prestation musicale de Laurence Jalbert, auteure-compositrice-interprète, et le groupe musical Trio Amore vous accompagnera en musique tout au long du souper.

L’événement se tiendra sous la présidence d’honneur de François Beaulne, Chef de mission des Nation Unies, auparavant député de Marguerite-d’Youville et vice-président de l’Assemblée Nationale.



« Chaque être humain que nous aidons à se reprendre en main est un atout pour notre société, chez-nous comme ailleurs. Ayant été confronté à la détresse que vivent des milliers d’hommes autour de nous, comme dans d’autres pays, je me suis senti interpelé par la mission de la Fondation Les Amis de La Casa de redonner espoir aux hommes ayant perdu leurs repères et à redonner un sens à leur vie. C’est une cause généreuse et noble que je vous invite à soutenir », a déclaré M. Beaulne.



Cet organisme de la Montérégie fondé en 1987 est voué à l’accueil, à l’hébergement, au soutien, à l’encadrement et au suivi psychosocial de personnes sans domicile fixe en quête d’une plus grande autonomie et désirant s’investir dans une démarche de changement.

Ses services sont répartis à l’intérieur de deux emplacements : la Casa qui est un centre d’hébergement pouvant accueillir 20 hommes de 18 ans et plus; et le Relais qui est un concept de 22 unités de logement pouvant accueillir 41 hommes avec ou sans enfants.



Le coût du billet pour l’événement est de 100 $ (diffusion web seulement). Il est possible d’ajouter un repas traiteur pour 50 $ par personne.

Vous êtes invité à joindre la page Facebook de l’organisme afin d’être à l’affût des détails de la soirée et pour vous procurer des billets :

https://www.facebook.com/Fondation-Les-Amis-de-la-Casa-101688578105671