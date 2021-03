Profil financier 2020 du MAMH : Sainte-Julie est l’une des villes les mieux gérées au Québec

Le profil financier 2020 des villes québécoises, publié récemment par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), démontre encore une fois que Sainte-Julie est l’une des municipalités de sa taille les mieux gérées au Québec.



« Depuis plusieurs années, Sainte-Julie se situe avantageusement parmi les municipalités de taille comparable. Ces excellents résultats sont notamment dus à notre saine gestion et à l’innovation des services municipaux qui rentabilisent au maximum chaque dollar investi. Tous les projets sont analysés pour améliorer nos infrastructures et la qualité de vie de nos citoyens », indique la mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy.



« Grâce à une gestion rigoureuse des dépenses, une recherche constante de subventions pour financer les projets et au contrôle continu de la dette, nous avons pu geler le compte de taxes en 2021, autant en ce qui concerne le taux de taxes que les tarifs. C’est une excellente nouvelle pour nos citoyens », poursuit le conseiller municipal Mario Lemay, président de la Commission des finances.



Dans le profil financier, Sainte-Julie est comparée aux 35 autres villes incluses dans la catégorie de population de 25 000 à 99 999 habitants, de même qu’aux municipalités de la MRC de Marguerite-D’Youville, de la Montérégie et celles de l’ensemble du Québec.