Nouveaux panneaux d’affichage dans les abribus du RTL : L’AUTAL est inquiète!

Le Réseau de transport de Longueuil (RTL) a récemment annoncé l’installation de 120 panneaux technologiques dans autant d’abribus, sur la Rive-Sud. En tant qu’organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir les intérêts et de défendre les droits des usagers ayant des limitations fonctionnelles et utilisant le service du transport adapté ou collectif offert par le RTL, l’Association des usagers du transport adapté de Longueuil (AUTAL) est très préoccupée par les enjeux qui touchent l’accessibilité universelle, la mobilité ainsi que les déplacements sécuritaires.

Certaines personnes handicapées utilisent aussi bien le transport adapté que le transport régulier. Il faut qu’elles puissent pouvoir consulter ces panneaux, malgré leur handicap. » Nous avons certaines inquiétudes pour les personnes vivant avec un handicap visuel. Après avoir testé l’application Chrono sur un téléphone intelligent, nous constatons que celle-ci ne semble pas être accessible à tous. La synthèse vocale « Voice Over » n’est pas en mesure d’effectuer la lecture de l’application. »

L’AUTAL se questionne à savoir si les panneaux dynamiques que le RTL installera prochainement seront dotés de la même programmation technologique que l’application Chrono. Si oui, comment les personnes ayant une déficience visuelle pourront-elles utiliser ces panneaux ? Est-ce que ceux-ci seront munis d’une synthèse vocale et sonore pour permettre l’utilisation par tous les usagers ?

» Les nouvelles fonctionnalités technologiques doivent pouvoir être utilisées par toute la population, incluant les gens qui vivent avec des limitations fonctionnelles, malgré leur handicap. »

Comme toujours, l’AUTAL recommande de consulter les organismes communautaires du milieu qui œuvrent auprès des personnes handicapées, afin d’assurer l’accessibilité du projet.

Selon l’Association des usagers du transport adapté de Longueuil, le Réseau de transport de Longueuil devrait consulter le guide de référence de l’Institut Nazareth et Louis-Braille afin de rendre accessibles ses documents imprimés.

L’AUTAL demande au RTL d’effectuer des tests utilisateurs avec des personnes handicapées afin de valider l’accessibilité des nouveaux panneaux d’affichage avant leur déploiement.