Xavier Barsalou-Duval annonce 170 000 $ en subventions pour les aînés

COMMUNIQUÉ – Xavier Barsalou-Duval est fier d’annoncer que 9 projets de la circonscription ont été acceptés dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, pour un montant dépassant les 170 000 $. L’isolement des aînés particulièrement sévère cette année a fait bondir les demandes au PNHA.

« C’est une année record pour notre circonscription avec 9 projets déposés et acceptés. Cet argent servira à des projets qui me tiennent à cœur comme l’implantation d’une terrasse sociocommunautaire pour les proches aidants et les aînés à la Maison Gilles-Carle de Boucherville ou encore la construction d’un abri solaire permanent aux terrains de pétanque à Contrecœur », se réjouit Xavier Barsalou-Duval.

Outre des projets plus réguliers comme des bonifications aux infrastructures ou l’organisation d’événements, plusieurs autres demandes découlaient directement des conséquences de la pandémie qui a laissé de nombreux aînés dans l’isolement. Les responsables de groupes d’aînés y ont remédié en se tournant, entre autres, vers le numérique en guise de solution, a constaté le député.

Détail des organismes et municipalités de notre circonscription qui bénéficieront d’une subvention

dans le cadre du programme :

Cercle de fermières Contrecœur Croissance et perfectionnement des connaissances en arts textiles 25 000,00 $ Contact’L de Varennes Branché, pour mieux communiquer 20 400,00 $ Fondation Jeanne Crevier Technologies numériques pour soutenir la santé mentale et physique 14 199,00 $ Maison Gilles-Carle Boucherville La terrasse sociocommunautaire des proches aidants et des aînés 25 000,00 $ Manoir Varennes Une connexion pour tous 25 000,00 $ Municipalité de Saint-Antoine-sur- Richelieu Contrer l’isolement des aînés par le numérique 25 000,00 $ Ville de Boucherville Développement du programme Virtu’Or (programmation virtuelle pour la clientèle de l’âge d’or) 13 900,00 $ Ville de Contrecœur Construction d’un abri solaire permanent aux terrains de pétanque 16 240,00 $ Âge d’Or Saint-Denis inc. Renouvellement de mobilier 6 624,00 $ Total 171 543,00 $

Rappelons que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions qui appuie les projets dirigés ou proposés par des aînés, qui ont une influence positive sur la vie des autres dans leur collectivité.

« J’invite les groupes qui sont en lien avec les aînés à commencer à réfléchir dès maintenant à des demandes pour l’an prochain. Lorsque les appels de propositions sont ouverts, les délais sont généralement très courts pour appliquer. N’hésitez surtout pas à demander l’appui de mon équipe au besoin », a conclu monsieur Barsalou-Duval.

