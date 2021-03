Résumé de l’assemblée du 9 mars dernier à Sainte-Julie

Voici un résumé de l’assemblée publique de la Ville de Sainte-Julie tenue le 9 mars dernier et diffusée sur sa page Facebook.

• Les élus ont rendu hommage aux victimes de la COVID-19, à leurs familles ainsi qu’à leurs proches, aux professionnels de la santé et des services sociaux, aux services d’urgence des municipalités ainsi qu’aux organismes communautaires et associations locales. Ils ont dédié la séance à ces personnes et ont tenu une minute de silence le 11 mars à 13 h. Par la suite, ils ont également proclamé avril comme étant le mois de la jonquille et ont encouragé la population à donner généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer.

• La mairesse Suzanne Roy a tenu à expliquer pourquoi il n’y a pas de centre de vaccination à Sainte-Julie. « La Ville collabore très étroitement et régulièrement avec la Direction de la santé publique depuis le début de la pandémie et nous avons cherché à collaborer pour implanter un éventuel centre de vaccination contre la COVID-19 à Sainte-Julie en 2021. Malheureusement, les besoins logistiques de la Santé publique pour l’organisation d’un centre de vaccination à grande échelle dépassent largement ce que nos installations locales peuvent offrir. En effet, elles ne sont pas suffisamment grandes ou dotées des commodités exigées par la Santé publique. Ce n’est donc pas faute d’efforts ou de bonne volonté que l’implantation d’un centre de vaccination à Sainte-Julie n’est pas possible, mais c’est plutôt en raison de l’absence de disponibilité de bâtiments adéquats. Les Julievilloises et Julievillois peuvent se faire vacciner sans problème dans les centres localisés dans des municipalités à proximité, comme Saint-Bruno-de-Montarville, Boucherville ou Mont-Saint-Hilaire. »

Travaux et règlements

• Le printemps approche et les différents chantiers se préparent. C’est ainsi que le conseil a accordé le contrat concernant les travaux de construction d’infrastructures urbaines du projet « I » de la rue Jacques-Senécal et du Quartier Vilamo (Lumicité) phase 2 à Bricon pour un montant de 974 933,52 $, toutes taxes comprises, incluant la réserve pour imprévus.

• La Ville a donné le contrat concernant les travaux de planage et d’asphaltage sur diverses rues à la compagnie Les Pavages Céka pour 1 078 164,82 $ et a reconduit pour l’année 2021 le contrat de construction et réfection de bordures ainsi que de trottoirs sur diverses rues à la compagnie Aménagements Sud Ouest pour 141 802,75 $, portant ainsi la valeur totale du contrat à 335 600,52 $.

• Les travaux d’inspections télévisées, de nettoyage et de diagnostic des conduites d’égouts sur diverses rues ont été confiés à l’entreprise Can-Inspec pour 96 752,72 $. De plus, les services professionnels pour l’investigation et l’identification de sources de captage d’eau pluviale dans le réseau d’égout sanitaire seront la responsabilité de l’entreprise Simo Management au coût de 39 516,93 $.

• Les élus ont retenu les services professionnels de la firme WSP Canada pour 34 906,41 $ afin d’entreprendre une étude d’avant projet visant des travaux de construction d’une piste cyclable entre le boulevard Armand Frappier et le rang de la Vallée, en bordure de l’autoroute 20.

• Le conseil a annoncé son intention d’adopter un règlement pour modifier le Règlement 1084 fixant les limites de vitesse permises sur le territoire de la Ville de Sainte-Julie afin d’établir à 50 km/h la limite de vitesse permise sur l’avenue des Pionniers et sur l’avenue des Bâtisseurs.