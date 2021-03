Québec solidaire Montérégie convie la population à une assemblée publique

15Le mardi 16 mars à 19 h, sous le thème La souveraineté alimentaire, c’est possible!, quatre panélistes mettront la table sur cet enjeu important en ces temps de pandémie, soit Denys Van Winden, producteur maraîcher en Montérégie, Stéphanie Wang, jardinière-maraîchère bio, Nicolas Chatel-Launay, agent de projet au Pôle d’excellence en lutte intégrée du CLD des Jardins-de-Napierville et d’Émilise Lessard-Therrien, députée de Québec solidaire. Une période d’échanges entre les participants est prévue par la suite. L’association Québec solidaire Montérégie soumettra quelques questions d’importance à la discussion, dont : Quel serait le niveau d’autosuffisance à atteindre idéalement, car au Québec on produit seulement 38% de ce que l’on mange; Quels moyens devraient prendre les gouvernements pour favoriser l’autosuffisance? Quels moyens reste-t-il pour défendre notre agriculture dans un contexte où la fin de l’exception agricole dans les accords de libre-échange a affecté notre autonomie alimentaire? Peut-on exiger les mêmes normes aux produits étrangers que ce l’on exige à nos agriculteurs? La souveraineté alimentaire entraîne-t-elle un coût des aliments plus élevé à la consommation? Manger en saison principalement des produits québécois, est-ce possible? Il est possible de s’inscrire en allant au : http://bit.ly/souverainet%C3%A9alimentaire