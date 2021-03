Plus de 170 000 $ pour les aînés de neuf organismes

Neuf projets dédiés au mieux-être des personnes ainées de la circonscription fédérale de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères pourront être réalisés grâce au programme Nouveaux Horizons. Ils se partagent une enveloppe de quelque 170 000 $.

L’isolement des aînés, particulièrement sévère cette année, a fait bondir les demandes. « C’est une année record pour notre circonscription avec neuf projets déposés et acceptés. Cet argent servira à des projets qui me tiennent à cœur comme l’implantation d’une terrasse sociocommunautaire pour les proches aidants et les aînés à la Maison Gilles-Carle de Boucherville », se réjouit Xavier Barsalou-Duval.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions qui appuie les projets dirigés ou proposés par des aînés, qui ont une influence positive sur la vie des autres dans leur collectivité.

Quelques projets

À Boucherville, la Fondation Jeanne-Crevier bénéficie d’une subvention de 14 199$ afin d’améliorer les technologies numériques du CSHLD pour soutenir la santé mentale et physique.

La Ville de Boucherville obtient une aide de 13 900 $ pour le développement du programme Virtu’Or, qui est une programmation virtuelle pour la clientèle de l’âge d’or.

La Maison Gilles-Carle Boucherville pourra aménager une terrasse sociocommunautaire pour les proches aidants et les aînés grâce à la somme de 25 000 $ qu’elle a reçue.

Le Manoir Varennes obtient 25 000 $ qui lui permettront d’offrir une connexion internet pour tous ses résidents.

Contact’L de Varennes Branché, un organisme qui qui permet aux femmes de la région de se rencontrer, bénéficie d’une aide de 20 400 $ pour mieux communiquer sur la toile.

La député Barsalou-Duval invite les groupes qui sont en lien avec les aînés à commencer à réfléchir dès maintenant à des demandes pour l’an prochain. « Lorsque les appels de propositions sont ouverts, les délais sont généralement très courts pour appliquer. »