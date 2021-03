La Ville de Sainte-Julie souligne la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID‑19

La Ville de Sainte-Julie a souligné la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 le 11 mars en mettant ses drapeaux en berne et en respectant un moment de silence devant ces derniers.



En effet, les membres du conseil municipal ainsi que le directeur général Pierre Bernardin, lui-même un survivant de la COVID-19, et la directrice générale adjointe Mélanie Brisson se sont recueillis à l’extérieur de l’hôtel de ville devant les drapeaux avec une rose blanche, fleur désignée comme étant le symbole de cette journée particulière.



« J’aimerais exprimer notre solidarité avec les victimes et leur famille, à celles et ceux qui ont eu la COVID-19 et qui doivent malheureusement vivre avec des séquelles, avec le personnel de la santé qui travaille chaque jour à sauver des vies ainsi qu’aux services d’urgence municipaux qui ont toujours été là pour assurer notre sécurité. J’aimerais aussi que nous exprimions notre solidarité envers nos associations et organismes qui ont toujours été là pour soutenir les gens dans le besoin », a souligné la mairesse de Sainte-Julie Suzanne Roy.



Elle a d’ailleurs demandé aux citoyens d’utiliser les médias sociaux pour exprimer leur solidarité et les a invités à profiter de cette journée pour encourager les commerçants locaux, qui ont eu une année difficile et qui ont besoin plus que jamais du soutien de la population.



« Cette journée existe pour exprimer notre solidarité envers toutes ces personnes, mais aussi, car nous avons un devoir de mémoire. Cette journée en sera une de deuil collectif, mais sera aussi marquée d’espoir, car avec la vaccination, nous approchons de la fin », a conclu la mairesse.